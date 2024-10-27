المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - وفاة «نجمة الستينيات».. من هي شريفة ماهر؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - وفاة «نجمة الستينيات».. من هي شريفة ماهر؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة «نجمة الستينيات».. من هي شريفة ماهر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - شريفة ماهر.. سيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني إثر رحيل الفنانة شريفة ماهر، التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية بأدوارها القوية والمتفردة.

وأعلن أمس، سليم سنجر نجل الفنانة شريفة ماهر، خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».

شريفة ماهر
شريفة ماهر

من هي شريفة ماهر؟

- ولدت «هدى ماهر» الشهيرة بـ شريفة ماهر عام 1932، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

- عاشت شريفة طفولة قاسية، حيث زوجها والدها وهي لا تزال في عمر 15 عاما وانتهى هذا الزواج بالانفصال.

- اتجهت شريفة ماهر إلى الفن بأدوار صغيرة، وعانت كثيرا في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة.

شريفة ماهر

مشوار شريفة ماهر الفني

- كانت بداية الفنانة شريفة ماهر كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».

- ثم اتجهت شريفة من الوسط الغنائي إلى الوسط الفني من خلال تقديمها أول بطولة لها من خلال، «فيلم بلد المحبوب» عام 1951، واستمرت في تقديم أدوار مختلفة، من أبرزها: «شاطئ الحب، ولن أعترف، وأعز الحبايب، رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتي، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفني، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير».

- وطالما اشتهرت أدوار شريفة دائمًا بالمرأة القوية والمتسلطة، خاصًة أدورها في فيلمي رابعة العدوية، و الفانوس السحري» حيث حققت من خلالهما نجاحًا قويًا وشهرة واسعة.

شريفة ماهر
شريفة ماهر

اعتزال الفنانة شريفة ماهر الفن

والجدير بالذكر أن الفنانة شريفة ماهر قامت باعتزال الفن في عام 2008 بسبب وعكة صحية تعرضت لها عقب مشاركتها في مسلسل «عزيز على القلب».

أزمة الفنانة شريفة ماهر مع أبنائها

وصرحت الفنانة شريفة مؤخرا عن تعرضها للضرب على يد أبنائها بسبب طمعهم في الميراث، لافته إلى أنها صيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليها.

وأضافت شريفة، أن نجلها شريف، هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها، وأمسك يدها، لكي توقع على أوراق هي لا تعلم عنها شيئا بسبب ضعف نظرها.

اقرأ أيضاً
وفاة الفنانة شريفة ماهر

موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر

بعد رحيلها.. تفاصيل حياة الفنانة شريفة ماهر عقب اعتزالها الفن

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق