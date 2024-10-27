مشاهير العرب - وفاة «نجمة الستينيات».. من هي شريفة ماهر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - شريفة ماهر.. سيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني إثر رحيل الفنانة شريفة ماهر، التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية بأدوارها القوية والمتفردة.

وأعلن أمس، سليم سنجر نجل الفنانة شريفة ماهر، خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».

من هي شريفة ماهر؟

- ولدت «هدى ماهر» الشهيرة بـ شريفة ماهر عام 1932، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

- عاشت شريفة طفولة قاسية، حيث زوجها والدها وهي لا تزال في عمر 15 عاما وانتهى هذا الزواج بالانفصال.

- اتجهت شريفة ماهر إلى الفن بأدوار صغيرة، وعانت كثيرا في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة.

مشوار شريفة ماهر الفني

- كانت بداية الفنانة شريفة ماهر كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».

- ثم اتجهت شريفة من الوسط الغنائي إلى الوسط الفني من خلال تقديمها أول بطولة لها من خلال، «فيلم بلد المحبوب» عام 1951، واستمرت في تقديم أدوار مختلفة، من أبرزها: «شاطئ الحب، ولن أعترف، وأعز الحبايب، رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتي، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفني، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير».

- وطالما اشتهرت أدوار شريفة دائمًا بالمرأة القوية والمتسلطة، خاصًة أدورها في فيلمي رابعة العدوية، و الفانوس السحري» حيث حققت من خلالهما نجاحًا قويًا وشهرة واسعة.

اعتزال الفنانة شريفة ماهر الفن

والجدير بالذكر أن الفنانة شريفة ماهر قامت باعتزال الفن في عام 2008 بسبب وعكة صحية تعرضت لها عقب مشاركتها في مسلسل «عزيز على القلب».

أزمة الفنانة شريفة ماهر مع أبنائها

وصرحت الفنانة شريفة مؤخرا عن تعرضها للضرب على يد أبنائها بسبب طمعهم في الميراث، لافته إلى أنها صيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليها.

وأضافت شريفة، أن نجلها شريف، هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها، وأمسك يدها، لكي توقع على أوراق هي لا تعلم عنها شيئا بسبب ضعف نظرها.