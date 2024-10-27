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مناقشة كتاب «رسائل الباندورا» لـ سارة بيصر في بيت السناري - أخبار كلمتك

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مناقشة كتاب «رسائل الباندورا» لـ سارة بيصر في بيت السناري - أخبار كلمتك

مناقشة كتاب «رسائل الباندورا» لـ سارة بيصر في بيت السناري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - يُنظم "بيت السنارى" التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "رسائل الباندورا" للكاتبة سارة بيصر، وذلك في السابعة من مساء يوم الإثنين، الموافق 28 أكتوبر الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ويناقش الكتاب كلًّا من الدكتور كرم عباس، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وشيرين غالب، الكاتبة والروائية، بينما تتولى هاجر عثمان، الصحفية في روز اليوسف، إدارة الحوار.

والدعوة عامة والدخول مجاني، مما يجعل هذه الفعالية فرصة مميزة لمحبي الأدب والنقاش الثقافي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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