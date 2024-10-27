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مصفف شعر مشاهير هوليوود: آن هاثاواي عاملتني مثل الخادم، وجنيفر لوبيز تعتبرني قمامة - أخبار كلمتك

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مصفف شعر مشاهير هوليوود: آن هاثاواي عاملتني مثل الخادم، وجنيفر لوبيز تعتبرني قمامة - أخبار كلمتك

مصفف شعر مشاهير هوليوود: آن هاثاواي عاملتني مثل الخادم، وجنيفر لوبيز تعتبرني قمامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - آن هاثاواي، زعم مصفف شعر المشاهير إيمانويل ميلر، أن الممثلة الشهيرة آن هاثاواي، والنجمة جنيفر لوبيز من أسوأ نجمات الصف الأول اللاتي عمل معهن على مر السنين.

وقال ميلر: "لقد قمت بالتعاون مع مع آن هاثاواي في فيلم واحد فقط، وكان ذلك أحد أسوأ تجاربي، فهي لم تعترف بي أبدًا كشخص.. ولمدة أربعة أشهر ونصف، عاملتني كخادم".

 

مصفف شعر المشاهير إيمانويل ميلر، كلمتك

مصفف شعر مشاهير هوليوود يهاجم جينفر لوبيز 

واستمر ميلر في سرد مزاعمه خلال استضاقته، في بودكاست "What It Was Like"، موضحا أنه كان لديه لقاء كابوسي مع جينيفر لوبيز أيضا.
وأوضح ميلر أنه تقابل مع جينفر لوبيز في كواليس أحد البرامج الفنية، واجتمع بها في غرفة واحدة، حيث كان يغادر الغرفة، فيما تتجه النجمة لدخولها، قائلًا: "كنت في طريقي للخروج من الغرف، عندما أدركت أنني تركت معطفي في الغرفة واستدارت لاستعادته، حيث كان معلقًا فوق كرسي، وعندما استدرت دخلت جينيفر الغرفة ونظرت إليّ فقط، وألقت نظرة فارغة، ثم نظرت بعيدًا إلى حراسها الشخصيين، وطلبت منهم التخلص من هذه القمامة وإخلاء الغرفة".

على الجانب الآخر، تواصلت مجلة ـ Page Six مع الممثلة آن هاثاواي، التي نفدت هذه المزاعم في بيان، قالت فيه: "من المؤسف أن أسمع ذكريات عن وقتي، تختلف بشكل كبير عن ذكريات ميلر، ما زلت أتمنى له الأفضل فقط.. ولكن ما يقوله لم يحدث أبدًا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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