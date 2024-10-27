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مشاهير العرب - في أولى زيارتها لمصر.. نسليهان أتاغول تتصدر التريند بصور لها على النيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في أولى زيارتها لمصر.. نسليهان أتاغول تتصدر التريند بصور لها على النيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أولى زيارتها لمصر.. نسليهان أتاغول تتصدر التريند بصور لها على النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - نسليهان أتاغول.. تصدرت الفنانة التركية نسليهان أتاغول، التريند ومواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها خلال تواجدها في القاهرة لقضاء عطلتها.

نسليهان أتاغول في مصر

ونشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول، صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، عبر صحفتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت نسليهان أتاغول، على صورها في مصر: أنا في رحلة على النيل»، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر وبالعالم.

زيارة نسليهان أتاغول في مصر

وتعد زيارة نسليهان أتاغول، هي المرة الأولى التي تزور فيها مصر، وجاءت إلى القاهرة على هامش حضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض «Forever Is Now» والذي يقام بهضبة الأهرامات حتى يوم 16 نوفمبر بمشاركة 12 فنانًا تشكيليًا من جميع أنحاء العالم.

نسليهان أتاغول

واستغلت تواجدها في مصر قامت بجلسة تصوير لها تحت سفح الأهرامات، مستعرضة حملها الأول، وشاركت جمهوها، العديد من الصور واللقطات لها في منطقة أهرامات الجيزة.

نسليهان أتاغول

وكانت نسليهان أتاغول كشفت خبر حملها من زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول، بعد زواج دام 8 سنوات، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور «إنستجرام».

نسليهان أتاغول

وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: «دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار، نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير».

من هي نسليهان أتاغول؟

نسليهان أتاغول، هي ممثلة تركية من مواليد 20 أغسطس 1992، تنحدر من أصول شركسية من جهة والدها وبيلاروسية من جهة والدتها.

نسليهان أتاغول

واشتهرت في العالم الغربي والعربي بفضل أدوارها الدرامية البارزة في العديد من المسلسلات التركية، وكان أبرز أدوارها، دور «نيهان» في مسلسل «حب أعمى»، حيث استطاعت إن تنال شعبية كبيرة بين الجمهور العربي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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