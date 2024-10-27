مشاهير العرب - بالدعاء و«الكانيولا».. هند عبد الحليم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - تصدر اسم الفنانة هند عبد الحليم، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر إعلانها عن تعرضها لوعكة صحية طارئة.

تفاصيل تعرض هند عبد الحليم لـ وعكة صحية

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها بصورة ليدها وهي تضع «كانيولا» وذلك من خلال خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «يارب»، كما كتبت على الكانيولا 6 days» أي أنها تعرضت للوعكة الصحية منذ 6 أيام.

ولم تكشف هند عبد الحليم، عن أي تفاصيل أخرى عن أزمتها الصحية أو طبيعة المرض التي تعاني منه مما يثير قلق جمهورها.

آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم هو مسلسل «أزمة منتصف العمر»، قدمت فيه دورًا مميزًا إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورشدي الشامي، ورنا رئيس، وعمر السعيد، وركين سعد، وسلوى محمد على.

كما شاركت أيضا في العديد من المسلسلات كان من أبرزهم: «الكابوس، فوق مستوى الشبهات، طاقة نور، اختيار إجباري، عوالم خفية، لآخر نفس، وكل ما نفترق، أعلى نسبة مشاهدة .