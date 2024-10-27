صبحي خليل يكشف موعد انطلاق تصوير المداح 5، ويكشف تفاصيل شخصيته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:09 صباحاً - أكد الفنان صبحي خليل، أنه يظهر في مسلسل المداح 5 مع الفنان حمادة هلال في رمضان 2025، مشيرا إلى أنه يظهر بنفس شخصيته في المداح 4 شخصية “عبد الرازق”.

مسلسل المداح 5 في رمضان 2025

وأضاف الفنان صبحي خليل في تصريح خاص لكلمتك:" أن شخصية عبد الرازق التي يلعبها في المداح تشهد تطورا كبيرا في الجزء الخامس، مضيفا بأن التصوير من المقرر انطلاقه بعد 10 أيام.

تفاصيل مسلسل المداح

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ “صابر المداح” الذي يؤديه الفنان “حمادة هلال” معركة الخير والشر التي يخوضها، وفي هذا الموسم الجديد، يلتقي بملك الجن “قزح” الذي يجسده الممثل “فتحي عبد الوهاب”.

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