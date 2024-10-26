"تقابل حبيب" يجمع ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد ١٨ سنة من"تمن دستة أشرار" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:57 مساءً - تخوض الفنانة نيكول سابا السباق الرمضاني للموسم الجاري، حيث انضمت لأبطال مسلسل تقابل حبيب الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى بعد ١٨ عاما، منذ لقائهم في فيلم تمن دستة أشرار.

المسلسل يكتبه عمرو محمود يس، ويخرجه محمد الخضيري، ويلعب بطولته النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي، وهو من إنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال نيكول سابا التمثيلية تقديمها بطولة مسرحية الليلة الكبيرة.

أغنية الباب يفوت جمل

وطرحت نيكول مؤخرا أحدث أغنياتها الباب يفوت جمل ، وهي كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع وماستر علي فتح الله.

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