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مشاهير العرب - بحضور الرئيس السيسي.. محمد منير يبدع في احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى أكتوبر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بحضور الرئيس السيسي.. محمد منير يبدع في احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بحضور الرئيس السيسي.. محمد منير يبدع في احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:42 مساءً - أبدع الفنان محمد منير ، خلال فقرته الغنائية، باحتفالية «حكايات الأبطال»، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم محمد منير، مع الفنانة أنغام، أغنية بعنوان «يبهروك»، ويعد ذلك الظهور الأول للكينج منذ أزمته الصحية خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغنية «يبهروك» التالي: «يبهروك في حتة الكرامة تحسهم ملوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك يلحقوك، وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك، طب شوفت مين بجد همومه فوق كتافه يقول دي ماشية فل، طب حتى قابلت تعدي عند بيته يقول تعالى كل، عايز تمدحلي فيهم أقعد لبكرا قول، دول طبيعي يشرفوك، يبهروك في حتة الكرامة تحسهم ملوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك يلحقوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك».

وشهدت فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «حكايات الأبطال»، مشاركة عدد من نجوم الفن أبرزهم: تامر عاشور، مطرب الراب ويجز، وعمرو سعد، ياسر جلال، وآخرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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