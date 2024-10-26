مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - شريفة ماهر.. كشف سليم سنجر، نجل الفنانة شريفة ماهر، عن موعد جنازة والدته التي رحلت، اليوم السبت، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

ومن المقرر أن يشيع حثمان الفنانة شريفة ماهر، يوم الأحد المقبل، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الظهر، إلى مقابر العائلة، حسبما أعلن نجلها عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

البداية الفنية لـ شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

بدأت الفنانة شريفة ماهر مشوارها الفني من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني مهمة من بينها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي»، وغيرها.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته بالوسط الغنائي اتجهت شريفة ماهر إلى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أشهرها أفلام «رابعة العدوية، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وقصر الشوق»، وغيرها، ولقد برعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية.

وفاة شريفة ماهر

أعلن سليم سنجر، نجل الفنانة شريفة ماهر عن وفاة والدته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».

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