رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد 18 عاما.. ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا يلتقيان في مسلسل «وتقابل حبيب»| صور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد 18 عاما.. ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا يلتقيان في مسلسل «وتقابل حبيب»| صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد 18 عاما.. ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا يلتقيان في مسلسل «وتقابل حبيب»| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - تخوض النجمة نيكول سابا المنافسة الرمضانية للموسم الجاري، حيث انضمت لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى بعد 18 عاما منذ لقائهم في فيلم «تمن دستة أشرار».

ويكتب مسلسل «وتقابل حبيب»، عمرو محمود يس، و يخرجه محمد الخضيري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، ونيكول سابا، وكريم فهمي، وإنتاج «سينرجي»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

مسلسلات رمضان 2025.. «وتقابل حبيب»

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يحتوي على مجموعة لقطات من مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته من قبل مع الفنان كريم فهمي رمضان 2020 وأرفقته بأغنية «هو انت مين؟ لـ المطربة أنغام، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نيكول سابا

آخر أعمال نيكول سابا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجمة نيكول سابا التمثيلية تقديمها بطولة مسرحية الليلة الكبيرة.

وكانت نيكول قد طرحت احدث أغنياتها الباب يفوت جمل مؤخرا وهي كلمات امير طعيمة وألحان محمد يحيى و توزيع وماستر علي فتح الله.

اقرأ أيضاً
نيكول سابا تستعد لإحياء حفل غنائي بالتعاون مع مصطفى حجاج

«كل الحب».. نيكول سابا توجه رسالة لجمهور حفلها بـ كفر الشيخ | فيديو

داخل أحد فنادق القاهرة.. نيكول سابا تتألق في احتفالات رأس السنة (صور)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق