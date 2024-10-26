مشاهير العرب - بعد 18 عاما.. ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا يلتقيان في مسلسل «وتقابل حبيب»| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - تخوض النجمة نيكول سابا المنافسة الرمضانية للموسم الجاري، حيث انضمت لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى بعد 18 عاما منذ لقائهم في فيلم «تمن دستة أشرار».

ويكتب مسلسل «وتقابل حبيب»، عمرو محمود يس، و يخرجه محمد الخضيري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، ونيكول سابا، وكريم فهمي، وإنتاج «سينرجي»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يحتوي على مجموعة لقطات من مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته من قبل مع الفنان كريم فهمي رمضان 2020 وأرفقته بأغنية «هو انت مين؟ لـ المطربة أنغام، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

آخر أعمال نيكول سابا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجمة نيكول سابا التمثيلية تقديمها بطولة مسرحية الليلة الكبيرة.

وكانت نيكول قد طرحت احدث أغنياتها الباب يفوت جمل مؤخرا وهي كلمات امير طعيمة وألحان محمد يحيى و توزيع وماستر علي فتح الله.