مشاهير العرب - رانيا يوسف في أحدث ظهور: «بحالة الشك أرتدي اللون الوردي»| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - شاركت الفنانة رانيا يوسف، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تصدرت المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي بفيلم «أوراق التاروت» في الفترة الأخيرة.

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة وردية عبر حسابها على إنستجرام، معلقة عليها قائلة: «بحالة الشك، أرتدي اللون الوردي».

آخر أعمال رانيا يوسف

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل موضوع عائلي، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت رانيا يوسف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل موضوع عائلي 3 الذي يكشف عن ملامح شخصيتها، معلقة عليها قائلة: «الموسم الثالث جاي بمفاجآت كتير حابين نشارككم أول مفاجأة.. انضمام نجمة كلنا بنحبها.. خمنوا في التعليقات اسم شخصيتها هيكون إيه؟.

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

ودارت أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.