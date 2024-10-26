مشاهير العرب - بعد رحيلها.. تفاصيل حياة الفنانة شريفة ماهر عقب اعتزالها الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - شريفة ماهر.. غيب الموت منذ قليل الفنانة شريفة ماهر، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 92 عاما، وذلك على إثر تعرضها لأمراض الشيخوخة، حيث عانت في فترة حياتها الأخيرة من كسور في يديها وكتفها، تطلبت خضوعها لعمليات جراحية خارج مصر، لكنها رفضت إتمامها.

اتسمت الحياة الفنية والشخصية للفنانة شريفة ماهر بالهدوء بخلاف بعد الفنانين الذين يثيرون الجدل بين الحين والآخر، وخلال فترة ما قررت شريفة ماهر اعتزال الفن.

وكشفت شريفة ماهر، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تفاصيل حياتها بعد اعتزال الوسط الفني قائلة: «لما بطلت تمثيل عملت كذا عمرة، ودعيت ربنا وصليت كتير عشان ربنا يسامحني، علشان وأنا صغيرة أوي كنت بلبس مايوهات وبيكيني ما أنكرش دا، وفي الحج أصلي وأعيط وأقول يارب سامحني، ربنا قادر يسامحني وهو العظيم الحكيم اللي بأيده يغفر لي».

ووجهت شريفة ماهر نصيحة لـ الفتيات قائلة: «بنصح كل واحدة إننا هنقابل رب كريم، بقالي سنين بصلي وأقوله يا رب اغفر لي على كل حاجة، وبقيت بصلي الفجر حاضر».

البداية الفنية لـ شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

وبدأت الفنانة شريفة ماهر مشوارها الفني من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني مهمة من بينها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي»، وغيرها.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته بالوسط الغنائي اتجهت شريفة ماهر إلى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة فيلم «رابعة العدوية، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وقصر الشوق»، وغيرها، ولقد وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

وفاة شريفة ماهر

أعلن سليم سنجر، نجل الفنانة شريفة ماهر عن وفاة والدته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».