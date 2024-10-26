مشاهير العرب - وفاة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجلها سليم سنجر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونعى سنجر، والدته شريفة ماهر عبر حسابه الرسمي، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».

من هي الفنانة شريفة ماهر

تركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

يذكر أن الفنانة شريفة شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها: فيلم «رابعة العدوية، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وقصر الشوق»، وغيرها.