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مشاهير العرب - وفاة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجلها سليم سنجر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونعى سنجر، والدته شريفة ماهر عبر حسابه الرسمي، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها».

شريفة ماهر

من هي الفنانة شريفة ماهر

تركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

يذكر أن الفنانة شريفة شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها: فيلم «رابعة العدوية، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وقصر الشوق»، وغيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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