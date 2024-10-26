مشاهير العرب - بمشاركة عمرو يوسف.. مروة أنور تكشف تفاصيل مسرحية «قلبي وأشباحه»| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - تستعد الفنانة مروة أنور للمشاركة في مسرحية «قلبي وأشباحه»، بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف، والنجمة مي عز الدين، على مسرح محمد العلي في الرياض، خلال الفترة المقبلة، والتي تعد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشاركت مروة أنور، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورتها على بوستر لمسرحية قلبي وأشباحه، وعلقت عليها قائلة: «أحداث كوميدية مرعبة داخل قصر مهجور، تنتظركم في مسرحية "قلبي وأشباحه" علي مسرح محمد العلي داخل بوليڤارد سيتي، المقرر أن تكون في 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر».

قصة مسرحية قلبي وأشباحه

ويشارك في مسرحية قلبي وأشباحه، الفنان عمرو يوسف، مي عز الدين، حمدي الميرغني، إيمان السيد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، وتأتي في إطار رعب كوميدي، وتدور أحداث المسرحية أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسرحية قلبي وأشباحه

مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة مي عز الدين، عمرو يوسف، حمدي الميرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، مروه أنور، دعاء رجب وإبرام سمير من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز وإخراج محمد محمدي.