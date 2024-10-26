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تامر هجرس ومايان السيد ولبلبة على ريد كاربت فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

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تامر هجرس ومايان السيد ولبلبة على ريد كاربت فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

تامر هجرس ومايان السيد ولبلبة على ريد كاربت فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - توافد نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي للاحتفال بعرض فيلم “رفعت عيني للسما” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، حيث يشارك العمل ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

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ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا على السجادة الحمراء الفنان تامر هجرس وزوجته، والفنان هاني رمزي وزوجته، والفنانة لبلبة، والفنانة مايان السيد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة رانيا يوسف، والفنان طارق الإبياري، والناقد طارق الشناوي والسيناريست تامر حبيب والفنان كريم قاسم والفنان أمير المصري والفنانة الشابة ثراء جبيل وزوجها والفنان صبري فواز.

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فيلم رفعت عيني للسما 

فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وتم تصويره بالكامل في قرية البرشا بمحافظة المنيا، ويجسد حكاية مجموعة فتيات من أهل القرية يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

 ويدور الفيلم من خلال قصص ثلاثة مراهقات ومتابعة حلمهن في عالم الفن، واستغرق تصويره أربع سنوات متواصلة، تم خلالها متابعة حياة الفتيات أبطال العمل بشكل واقعي.

ويعد الفيلم  تجربة حقيقية تحاكي حياة أهل الصعيد، ويظهر الفيلم شخصيات مصرية أصيلة ومواقع تصوير حية من قلب الصعيد نادرا ما يتم تجسيدها في الأفلام.

 والفيلم من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، تدريب وتصميم حركة نرمين حبيب.

 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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