مشاهير العرب - موسم الشتاء الدرامي.. موعد عرض مسلسل «رقم سري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - تستعد شبكة قنوات DMC لطرح مسلسل جديد بعنوان «رقم سري» وهو الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة، وذلك خلال موسم الشتاء الدرامي.

وجاء مسلسل رقم سري بطولة الفنانة ياسمين رئيس بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع ودارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء أصبح ممكنا.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل «رقم سري»

وتدور أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أحداث فيلم الفستان الأبيض

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «الفستان الأبيض»، المقرر عرضه يوم 30 أكتوبر في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان، ويعد هذا العرض أولى العروض للفيلم.

وتجسد ياسمين خلال احداث الفيلم شخصية «وردة» وهي بنت مصرية بسيطة بتحلم بحقها الطبيعي في ارتداء الفستان الأبيض بليلة العمر ومن بساطة الفكرة والشخصية قررت العمل بالفيلم والمشاركة في إنتاجه.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم الفستان الأبيض عدد من نجوم الفن أبرزهم أسماء جلال، لبني ونس، أروي جوده، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.