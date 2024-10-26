مشاهير العرب - رسالة المخرجة شيرين عادل لصناع مسلسل تيتا زوزو «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - وجهت المخرجة شيرين عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة لأبطال مسلسل تيتا زوزو خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع اقتراب نهاية حلقاته.

وشاركت شيرين عادل، صورة تجمعها بأبطال مسلسل تيتا زوزو عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أهلي أهلي، عيلتي وناسي، بمسي يا بختي من ساسي لراسي».

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حيث يناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية من بينها المشكلات الزوجية داخل الأسر، والذي ينعكس على تربية الأبناء وانشغال الآباء والأمهات بخلافاتهم الزوجية وعدم التركيز مع أبنائهم ما يؤثر بالسلب عليهم، وتكون الجدة الأرملة زوزو.

وزوزو، كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويضم مسلسل تيتا زوزو، عدد من نجوم الفن أبرزهم إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.