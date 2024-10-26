تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

أحمد العوضي: أحداث مسلسل "فهد البطل" ستكون مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد العوضي: أحداث مسلسل "فهد البطل" ستكون مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

أحمد العوضي: أحداث مسلسل "فهد البطل" ستكون مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - قال الفنان أحمد العوضي إنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية لمسلسل “ فهد البطل”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل فهد البطل

وأضاف أحمد  العوضي في تصريحات خاصة لـكلمتك، أنه في حالة من التركيز الشديد حتى يخرج العمل في أفضل صورة، حيث ستكون أحداث بمثابة مفاجأة للجمهور.

وأوضح العوضي أنه يحرص أن تكون كل حلقة من حلقات المسلسل بها أحداث مثيرة وجذابة، حتى يحقق العمل النجاح الذي نسعى إليه، لذلك يجتمع صناع المسلسل بشكل مستمر لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد خضوعه لعملية جراحية بالعين.. شريف مدكور يطمئن الجمهور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق