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وداعا شريفة ماهر، آخر تصريحات الفنانة الراحلة لـ كلمتك وسر رفضها إجراء جراحة بالسويد - أخبار كلمتك

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وداعا شريفة ماهر، آخر تصريحات الفنانة الراحلة لـ كلمتك وسر رفضها إجراء جراحة بالسويد - أخبار كلمتك

وداعا شريفة ماهر، آخر تصريحات الفنانة الراحلة لـ كلمتك وسر رفضها إجراء جراحة بالسويد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:52 مساءً - رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عاما فى المستشفى.

 

وفاة شريفة ماهر 

وكانت الفنانة شريفة ماهر تحدثت قبل وفاتها عن سبب بكائها الشديد بسبب انتشار شائعات وفاتها من حين لآخر. 

قالت شريفة ماهر في تصريحات سابقة لـ كلمتك قبل وفاتها:" في واحدة جارتي من زمان سمعت شائعة وفاتي،  وكلمتني قالتلي وفضلت أبكي طول الليل، وقبل كدة بردو طلعت شائعات كثيرة عن وفاتي".

وعن حقيقة تدهور حالتها الصحية، قالت شريف ماهر: "أنا بصحة جيدة ولكن كان في حادثة منذ أعوام وكنت هسافر السويد لإجراء عملية ولكني خفت أموت هناك لأني معرفش السويد فيها مقابر مسلمين ولا لأ، ومعايا جواز سفر سويدي منذ 50 عاما.

وأكدت شريفة ماهر على قوة علاقتها بالفنان حسني شريف والد النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق حينما خرجت شائعة عن “تامر” بأنه تعرض إلى الاعتداء والطعن بمطوة، موضحة:" كلمت حسني وقالي تامر بخير مفيهوش حاجة". 

وأكدت شريفة أنها ملتزمة منذ ظهورها على الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تكره رائحة الخمور إلى أقصى درجة.  

 

وفاة الفنانة شريفة ماهر

وكان قد أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة  الفنانة شريفة ماهر عن عمرناهز الـ 92 عاما.

وقال أشرف زكي لكلمتك إن الفنانة الكبيرة توفيت منذ ساعتين تقريبا داخل مستشفى مصر الدولي، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

الفنانة شريفة ماهر من مواليد العام 1932، وبرعت في تقديم أدوار الشر في السينما المصرية.

 

مسيرة شريفة ماهر


اسمها الحقيقي هدى ماهر الكفراوي، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.

تزوجت لأول مرة وهي لم تتعد الـ 15 عاما من عمرها، لكن حبها للفن جعلها تنفصل عن زوجها سريعًا، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل يكبرها بعشرات السنوات لكن الفن كان سببا أيضا في انفصالها للمرة الثانية.

ظهرت في أدوار الكومبارس حتى التقت المخرج حلمي رفلة، الذي قدمها لـ"عبدالوهاب"؛ فقرر التعاقد معها لمدة 3 أعوام، واختار لها اسمها الفني، ثم أسند لها دورًا كبيرًا في فيلم "بلد المحبوب" مع سعد عبدالوهاب عام 1951.


أشهر أدوارها، كان دور "لواحظ" في فيلم "أعز الحبايب" عام 1961، والذي قدمت من خلاله دور الزوجة المتسلطة الشريرة التي تتلذذ بتعذيب والدة زوجها المغلوبة على أمرها.

من أشهر أغانيها، " ياواد يا اسكندراني، آهين يانا، حسن حسن ولا أنت داري".

تعتبر هي الفنانة الوحيدة من بنات جيلها التي لعبت دور البطولة في أربعة أفلام مع فطين عبدالوهاب وهي "إسماعيل ياسين في البوليس، والفانوس السحري، وكرامة زوجتي، والمدير الفني".
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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