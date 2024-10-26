وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر يناهز الـ 92 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمرناهز الـ 92 عاما.

وقال أشرف زكي لكلمتك إن الفنانة الكبيرة توفيت منذ ساعتين تقريبا داخل مستشفى مصر الدولي، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

الفنانة شريفة ماهر من مواليد العام 1932، وبرعت في تقديم أدوار الشر في السينما المصرية.

مسيرة شريفة ماهر



اسمها الحقيقي هدى ماهر الكفراوي، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.

تزوجت لأول مرة وهي لم تتعد الـ 15 عاما من عمرها، لكن حبها للفن جعلها تنفصل عن زوجها سريعًا، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل يكبرها بعشرات السنوات لكن الفن كان سببا أيضا في انفصالها للمرة الثانية.

ظهرت في أدوار الكومبارس حتى التقت المخرج حلمي رفلة، الذي قدمها لـ"عبدالوهاب"؛ فقرر التعاقد معها لمدة 3 أعوام، واختار لها اسمها الفني، ثم أسند لها دورًا كبيرًا في فيلم "بلد المحبوب" مع سعد عبدالوهاب عام 1951.



أشهر أدوارها، كان دور "لواحظ" في فيلم "أعز الحبايب" عام 1961، والذي قدمت من خلاله دور الزوجة المتسلطة الشريرة التي تتلذذ بتعذيب والدة زوجها المغلوبة على أمرها.

من أشهر أغانيها، " ياواد يا اسكندراني، آهين يانا، حسن حسن ولا أنت داري".

تعتبر هي الفنانة الوحيدة من بنات جيلها التي لعبت دور البطولة في أربعة أفلام مع فطين عبدالوهاب وهي "إسماعيل ياسين في البوليس، والفانوس السحري، وكرامة زوجتي، والمدير الفني".



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