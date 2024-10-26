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نجوم وصناع "رفعت إيدي للسما"على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجوم وصناع "رفعت إيدي للسما"على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

نجوم وصناع "رفعت إيدي للسما"على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - توافد نجوم وصناع فيلم “رفعت إيدي للسما” على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي للاحتفال بعرض الفيلم ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

ويشارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهو من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وتم تصويره بالكامل في قرية البرشا بمحافظة المنيا، ويجسد حكاية مجموعة فتيات من أهل القرية يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

 

فيلم رفعت عيني للسما

 ويدور الفيلم من خلال قصص ثلاثة مراهقات ومتابعة حلمهن في عالم الفن، واستغرق تصويره أربع سنوات متواصلة، تم خلالها متابعة حياة الفتيات أبطال العمل بشكل واقعي.

ويعد الفيلم  تجربة حقيقية تحاكي حياة أهل الصعيد، ويظهر الفيلم شخصيات مصرية أصيلة ومواقع تصوير حية من قلب الصعيد نادرا ما يتم تجسيدها في الأفلام.

 والفيلم من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، تدريب وتصميم حركة نرمين حبيب.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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