مشاهير العرب - موعد عرض أولى حلقات مسلسل «وتر حساس» والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:07 مساءً - يبحث عدد كبير من عشاق الدراما، عن موعد انطلاق عرض مسلسل «وتر حساس» والقنوات الناقلة، وذلك بعد كشف الشركة المنتجة عن قرب عرضه.

مسلسل «وتر حساس»، من بطولة صبا مبارك ويشاركها البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل «وتر حساس»

من المقرر أن يتكون المسلسل من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق.

موعد عرض مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك غدا الموافق 27 أكتوبر عبر قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.