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عمرو محمود ياسين ينتهي من كتابة 10 حلقات بمسلسل "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

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عمرو محمود ياسين ينتهي من كتابة 10 حلقات بمسلسل "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

عمرو محمود ياسين ينتهي من كتابة 10 حلقات بمسلسل "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - انتهى السيناريست عمرو محمود ياسين من كتابة 10 حلقات من أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يشهد عودة التعاون بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو حاليًا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب


والعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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