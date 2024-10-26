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مشاهير العرب - «أنا من غيرك».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنا من غيرك».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا من غيرك».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منه شلبي، والفنان أحمد داوود، الأغنية الدعائية له من غناء بهاء سلطان، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وأغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر نادر حمدي، قانون ماجد سرور، جيتار مصطفى اصلان، عود اسلام الابتي، تسجيل جورج يعقوب، تأليف واخراج هبة يسري.

وتتضمن كلمات أغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان الأتي: «أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان، قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا، في العربية واقفين والدنيا معدية، نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية، نضحك نسمع كام أغنية، لما أقولك تبعد إياك تسمع مني، قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني، ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني، أنا مستني أهو تكلمني».

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أبطال فيلم الهوي سلطان

كما يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من تأليف وإخراج هبة يسري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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