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مهرجان الجونة، إسعاد يونس: مكنتش فاهمة "الأفوكاتو" وكنا هنتحبس بسببه - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة، إسعاد يونس: مكنتش فاهمة "الأفوكاتو" وكنا هنتحبس بسببه - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة، إسعاد يونس: مكنتش فاهمة "الأفوكاتو" وكنا هنتحبس بسببه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس تصويرها فيلم "الأفوكاتو" رفقة الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا، قائلة: "كواليسنا في الأفوكاتو كانت صعبة، لأنها كان مع المخرج رأفت الميهي ومكناش فاهمين قصة الفيلم وأبعادها". 

الجلسة الحوارية لإسعاد يونس 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها ملتقى الجونة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها النجمة يسرا، بحضور كوكبة من صناع السينما وفناني مصر والعالم العربي. 

وتابعت: "الوحيد اللي كان فاهم القصة بتفاصيلها وأبعادها هو عادل إمام، وذكريات الفيلم كانت جميلة لكنه انتهى بمشكلة كبيرة وكنا هنتحبس، وأنا تم اتهامي إني كنت بحاول أغري هيئة المحكمة، وأنا كنت لابسة جلابية لحد رقبتي، لكن الحمد لله الفيلم اتعرض وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية البارزة". 

 

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واختتمت: "أهم حاجة حصلت لي في الفترة دي وقتها إني اشتغلت مع يسرا، وارتبطنا ببعض جدا بعد الأفوكاتو في علاقة لم تنقطع حتى الآن". 

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم. 

 

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ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة نحو71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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