مشاهير العرب - أحمد طارق يتصدر تريند جوجل عقب جنازة والده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - أحمد طارق.. تصدر الفنان أحمد طارق تريند جوجل خلال الساعات الماضية عقب انتهائه من مراسم تشييع جثمان والدة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوير بعد صلاة العصر، بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وظهرت ملامح الحزن على وجه الفنان أحمد طارق، وجميع أفراد العائلةـ خلال لحظة تشييع جثمان والدهم إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

ومؤخرا أعلن الفنان أحمد طارق، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفاة والده، اليوم السبت 26 أكتوبر، مشيرا إلى موعد الجنازة.

وأعلن أحمد طارق، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن وفاة والده، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر».

وفاة والد أحمد طارق

وأضاف طارق: «سيوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.. اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.. نسألكم الدعاء».

آخر أعمال أحمد طارق

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد طارق مشاركته في مسلسل البحث عن علا 2 الذي عرض مؤخرا بالتعاون مع منصة نتفلكس، وهو من بطولة الفنانة هند صبري.

ويعد الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

أبطال مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني

ويشارك في مسلسل «البحث عن علا 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج هادي الباجوري.