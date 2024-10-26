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مهرجان الجونة، ندى رياض وأيمن الأمير يحصدان جائزة ڤارايتي عن فيلم رفعت عيني للسما (صور) - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة، ندى رياض وأيمن الأمير يحصدان جائزة ڤارايتي عن فيلم رفعت عيني للسما (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة، ندى رياض وأيمن الأمير يحصدان جائزة ڤارايتي عن فيلم رفعت عيني للسما (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - حصد الثنائي ندى رياض وأمين الأمير مخرجا فيلم رفعت عيني للسما جائزة فارايتي، التي وزعت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقدمتها رافا سيلز روس مندوبة مجلة ڤارايتي بحضور ماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

جائزة فارايتي 

وفي كلمتها قالت، رافا سيلز روس مندوبة مجلة ڤارايتي: إنه "من دواعي سروري أن أتواجد هنا في مدينة الجونة الجميلة، وأن أصبح الشخص الذي يمنح المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير جائزة ڤارايتي لأفضل موهبة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤. قبل أي شيء أود أن أشكر أصدقاءنا في مهرجان الجونة السينمائي وبالأخص المديرة الفنية للمهرجان مريان خوري لاستضافتنا واستضافة احتفالية تسليم الجائزة".

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واضافت رافا سيلز روس، "منذ نشأة الجائزة قبل ثمانية سنوات عام ٢٠١٦ كانت هذه الجائزة تقدم للمبدعين أصحاب الأفلام الاستثنائية مثل القضية ٢٣ الذي رشح لجائزة الأوسكار للمخرج اللبناني زياد دويري،  وحتى وداعا جوليا للمخرج السوداني محمد كردفانى".

رفعت عيني للسما 

وأكدت رافا سيلز روس، أن ندى وأيمن كمخرجين ومنتجين وقفا خلف أعمال مبهرة مثل الفخ ونهايات سعيدة ورفعت عيني للسما، وكان عرضه الأول في أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠٢٤ وسوف يعرض الليلة في مهرجان الجونة، في عرضه الأول بالمهرجان وأنا متأكدة أنه سيكون عرضا جميلا، لقد تناول عملهما قضايا الاستقلال والإبداع والأنوثة والاستقرار السياسي بطريقة مضيئة ومؤثرة للغاية في نفس الوقت.

 ونحن في ڤارايتي سعداء للغاية بدعم ندى وأيمن ولا نستطيع الانتظار لمواصلة متابعة أعمالهما المتميزة في السنوات القادمة".

 

 معلومات عن فيلم رفعت عيني للسما

فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وتم تصويره بالكامل في قرية البرشا بمحافظة المنيا، ويجسد حكاية مجموعة فتيات من أهل القرية يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

 

 ويدور الفيلم من خلال قصص ثلاثة مراهقات ومتابعة حلمهن في عالم الفن، واستغرق تصويره أربع سنوات متواصلة، تم خلالها متابعة حياة الفتيات أبطال العمل بشكل واقعي.

 

ويعد الفيلم  تجربة حقيقية تحاكي حياة أهل الصعيد، ويظهر الفيلم شخصيات مصرية أصيلة ومواقع تصوير حية من قلب الصعيد نادرا ما يتم تجسيدها في الأفلام.

 والفيلم من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، تدريب وتصميم حركة نرمين حبيب.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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