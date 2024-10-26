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رسالة مؤثرة من إسعاد يونس في مهرجان الجونة لـ عادل إمام: هتفضل جوه القلب (صور) - أخبار كلمتك

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رسالة مؤثرة من إسعاد يونس في مهرجان الجونة لـ عادل إمام: هتفضل جوه القلب (صور) - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من إسعاد يونس في مهرجان الجونة لـ عادل إمام: هتفضل جوه القلب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - وجهت النجمة والإعلامية إسعاد يونس رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها ملتقى سيني جونة منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها النجمة يسرا.

 

إسعاد يونس: واحشنا يا زعيم

وقالت إسعاد يونس: "بقول لعادل إمام أنت واحشنا.. ولأننا بنحبك أوي عايزينك تكون مبسوط ومرتاح.. وقرارك محدش يقولك أنت بتعمل إيه.. أنت جوه القلب والعين مدى الحياة وما بعدها"، لترد عليها يسرا قائلة: "بجد واحشنا يا زعيم".  


 

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وعن فترة شركتها الإنتاجية تابعت: "لما عملت الشركة أخدت عهد إني لن أفرض نفسي على عمل أو على مخرج أو أي مشروع فني.. ولذلك الحمد لله كل أعمالي لم أفرض نفسي بها".

 

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وتحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بالنجمة يسرا قائلة: "يسرا لما تطلب مني أي حاجة في أي وقت مقدرش أتأخر ثانية واحدة عنها.. لأنها فيها كل معاني الجدعنة والشهامة والصداقة". 


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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