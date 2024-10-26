في عيد ميلادها، محطات بارزة في مشوار أمينة خليل الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - يصادف اليوم 26 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل التي نجحت في أن تصبح اسمًا لامعًا في سماء الفن المصري والعربي بفضل اختياراتها الفنية المتنوعة وبأدوارها المميزة.

وأمينة خليل من مواليد عام ١٩٨٨، وقررت أن تسلك مسار الفن ووجدت دعمًا من أسرتها خاصة أن عمها هو الموسيقار الشهير يحيى خليل.

كانت أمينة خليل عام ٢٠١١ على موعد مع انطلاقتها في عالم الفن؛ حيث قدمت خلال هذا العام ٣ أدوار في مسلسلين وهي الجامعة وأبواب الخوف بالإضافة إلى فيلم سينمائي يحمل اسم حدوتة من صاج.

وخلال السنوات التالية شاركت أمينة في أكثر من عمل ناجح أبرزهم مسلسل صاحب السعادة ومسلسل شربات لوز.

نازلي في جراند أوتيل

تعتبر مشاركة أمينة خليل في مسلسل جراند أوتيل من أهم المحطات في مشوارها الفني والذي قالت هي عنه في أحد اللقاءات الإعلامية: " كل الأدوار اللي عملتها بحبها وأثرت فيا، بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي".

وبعد مسلسل جراند أوتيل انطلقت أمينة خليل في عالم الفن وتنوعت اختياراتها فشاركت بشخصية إنجي وأصبحت من الوجوه النسائية الهامة على الساحة الفنية ومن نجمات الصف الأول.

ويعتبر الكنز من أبرز الأعمال التي قدمت أمينة خليل بصورة مختلفة حيث قدمت شخصية مطربة في زمن ماض يقع في غرامها مسئول كبير وتتعرض حياتهما لتقلبات مفاجئة، وواصلت مشاركاتها الناجحة أمام أحمد عز في الخلية وظافر العابدين في ليالي أوجيني، وقدمت دورًا خفيفًا أمام تامر حسني في البدلة عام ٢٠١٨.

البطولة المطلقة الأولى

وقدمت أمينة خليل البطولة المطلقة الأولى من خلال مسلسل ليه لأ والذي ناقش عددًا من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة تُدعى عاليا تتعرض لمشكلات عدة مع أسرتها بسبب رغبتها فى الاستقلال، فتقرر عاليا رفع راية التمرد على أسرتها والاستقلال بحياتها، ومن هنا تبدأ في مواجهة العديد من المشكلات مع الأسرة، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

المسلسل من بطولة أمينة خليل وهاني عادل وشيرين رضا وعمر السعيد وهالة صدقي ومحسن محيي الدين، ومن إخراج مريم أبو عوف، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وكتب السيناريو والحوار دينا نجم، ومجدي أمين.

ومن بعد ليه لأ عادت أمينة للبطولات الثنائية وشاركت في أعمال متعددة، مثل فيلم شقو الذي عرض في هذا العام وقدمت أمينة خليل من خلاله شخصية جديدة عليها، ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ومؤخرًا عرض لأمينة خليل فيلم إكس مراتي.

فيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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