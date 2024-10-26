مهرجان الجونة، إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - تحدثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن كواليس تعرفها على الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أن هذا التعارف كان وراءه المخرج السيد راضي، قائلة: "السيد راضي كان مخرجا مجنونا وكريتيڤ جدا".

الجلسة الحوارية لإسعاد يونس

وأضافت إسعاد يونس خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها مهرجان الجونة السينمائي: "السيد راضي كلمني.. وقالي تعالي دلوقتي هنروح مسرح الأندلس.. دخلت المسرح وكان معمول ديكور وهناك كانت قاعدة سهير البابلي وقعدت أقوله يا سيد دي سهير البابلي.. فلما روحنا لها بصت له البصة إياها.. فقالي انتي هتعملي دور سعيدة مبارك وكان في حد اعتذر عنه قبل كده.. وابتدينا نشتغل".

وتابعت: "ومن هنا تعرفت على سهير وهي كانت موافقة على مضض، لكن بعد كده وافقت إنها تكون صاحبتي.. وسهير ليها فضل عليا إنها وافقت اشتغل معاها".

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