تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مهرجان الجونة، إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان الجونة، إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة، إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - تحدثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن كواليس تعرفها على الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أن هذا التعارف كان وراءه المخرج السيد راضي، قائلة: "السيد راضي كان مخرجا مجنونا وكريتيڤ جدا". 

 

ff10864474.jpg
06867eb243.jpg
92f8f1d82f.jpg
95d2ce7694.jpg

الجلسة الحوارية لإسعاد يونس 

وأضافت إسعاد يونس خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها مهرجان الجونة السينمائي: "السيد راضي كلمني.. وقالي تعالي دلوقتي هنروح مسرح الأندلس.. دخلت المسرح وكان معمول ديكور وهناك كانت قاعدة سهير البابلي وقعدت أقوله يا سيد دي سهير البابلي.. فلما روحنا لها بصت له البصة إياها.. فقالي انتي هتعملي دور سعيدة مبارك وكان في حد اعتذر عنه قبل كده.. وابتدينا نشتغل".

 

612b8614bd.jpg
b425315236.jpg
8923783b94.jpg
3a62bb473d.jpg
a4671a37cf.jpg

وتابعت: "ومن هنا تعرفت على سهير وهي كانت موافقة على مضض، لكن بعد كده وافقت إنها تكون صاحبتي.. وسهير ليها فضل عليا إنها وافقت اشتغل معاها". 
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة على MBC مصر، الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق