تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل روج أسود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً -

يصور محمد عبدالرحمن مخرج مسلسل روج أسود عدد من المشاهد الخارجية للعمل، لا تعتمد على تواجد أبطال العمل بها، ويتم تصويرها نظرًا لاحتياجها بمرحلة المونتاج.

وانتهت اسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60% من احداث العمل، وتم التصوير في الديكورات الرئيسية للعمل.





تفاصيل مسلسل روج أسود

تدور أحداث مسلسل روج أسود حول أحداث من داخل محكمة الأسرة المصرية وهو مكون من 30 حلقة، والمسلسل من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره والمونتاج والألوان ليكون جاهزًا على العرض للجمهور.

يجمع المسلسل عدد من نجوم الفن في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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