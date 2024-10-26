مشاهير العرب - بأكثر من مليوني جنيه.. «Venom 2 يتصدر شباك تذاكر السينما الأجنبية بـ مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - حقق فيلم Venom: The Last Dance إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائية بمصر، في ثالث أيام عرضه.

ووصلت إيرادات فيلم Venom: The Last Dance، أمس الجمعة، 2 مليون و 364 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته بعد 72 ساعة إلى 4 مليون و905 آلاف جنيه، ليتربع شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية.

بينما بلغت إيرادات الفيلم على مستوى العالم حوالي من 35 مليون و800 ألف دولار، ويعد فيلم Venom: The Last Danc هو الجزء الأخير من السلسلة التي عرض أول أجزائها عام 2018.

أحداث فيلم Venom: The Last Danc

وتستكمل أحداث فيلم Venom: The Last Danc رحلة إيدي وصديقه Venom اللذان يخوضان مغامرة جديدة ضد أحد الأعداء ولكن هذه المرة ليس ككل مرة، حيث يواجهان عدوًا سيقرر مصيرهما، ليدخلان في سباق مع الزمن في محاولة لإيقافه.

ولقد تم تصوير فيلم Venom: The Last Danc بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والمملكة المتحدة، وهو من إخراج البريطانية كيلي مارسيل التي قامت بكتابة سيناريو الجزء الأول «Venom» عام 2018، كما تشارك في كتابة الجزء الثالث إلى جانب العملية الإنتاجية للفيلم.

وشارك في بطولة الفيلم عددمن الفنانين أبرزهم: توم هاردي، جونو تيمبل، بيغي لو، ريس ايفانز، شيواتال إيجيوفور، كريستو فرنانديز، وأخرين من الفنانين.