محمد ثروت يكشف لـ "كلمتك" نصيحة موسيقار الأجيال له ورأيه في الشعب السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - حفل ليلة عبد الوهاب، أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل “ليلة عبد الوهاب” الذي أقيم مساء أمس في السعودية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، تكريما لمشوار موسيقار الأجيال.

محمد ثروت يشارك في حفل ليلة عبد الوهاب

وقال محمد ثروت في تصريح خاص لـ “كلمتك”: جمهور المملكة سميع جدا، ولي معه مشوار طويل منذ بدايتي، لكن ما تقدمه هيئة الترفيه جهد رائع وفن مميز جدا.

وأكد “ثروت” أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب نصحه بأن يحترم ذوق الجمهور لأنه هو الأستاذ، مشيرا إلى أنه نصحه أيضا بكل ما يخدم العمل الفني ليبقى.

حفل ليلة عبد الوهاب

وشارك الفنان محمد ثروت في حفل “ليلة عبد الوهاب” الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأ محمد ثروت فقرته بغنائه أغنية “إمتى الزمان” بـ أداء باهر جعل الحاضرين يشاركوه الغناء، ليشدو بعدها بـ أغنية أهواك للعندليب عبد الحليم حافظ وذلك بعدما أكد أنه كان حلم عمره أن يقدم لحن من ألحان موسيقار الأجيال خلال الفيلم الوثائقي الذي عرض قبل انطلاق الحفل.

وبدأت أولى فقرات حفل ليلة عبد الوهاببالسعودية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور جماهيري كبير.

حفل ليلة عبد الوهاب

وبدأت أولى فقرات الحفل بالفنان صابر الرباعي والذي تألق بأغنيتي يا مسافر وحدك، وكل دا كان ليه، من روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وثائقي عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

وعرضت الشركة المنظمة لحفل ليلة عبد الوهاب في السعودية، فيلمًا وثائقيًّا عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

واستعرض الفيلم فترات عديدة في حياة موسيقار الأجيال ونجحاته الكبيرة على مدار حياته، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، ومنهم: هاني مهنا وسليم سحاب والناقد طارق الشناوي.

حفل ليلة عبد الوهاب

في هذا السياق قال طارق الشناوي: “محمد عبد الوهاب الفن بالنسبة له كان خط أحمر وهو موسيقار استثنائي، وجريء جدًّا في الفن، وهو أول مطرب كان ممثل في فيلم الوردة البيضاء، وكان عنده قدرة على المغامرة، ومع فيلم الودرة البيضاء جاءت الفرصة لعشرات المطربين في عالم التمثيل من بعده وعمل نقلة بعد أغنية انت عمري، بعد ما وافقت أم كلثوم أن يدخل آلات موسيقية أجنبية زي الجتار”.

وأضاف: “فايزة أحمد كانت معاه متغيرة ويمتلك القدرة أن يضع بصمته، بينما قال سعيد الأرتيست ترزي الفنانين”.

وقال محمد ثروت إن محمد عبد الوهاب كان دائمًا يحب التجربة وهذا واضح عندما أدخل الجيتار في أغنية أنت عمري.

وعن لقائه الأول به، قال: “رحت لاقيته حاضن عوده واخترني لأغني مصريتنا أمام مبارك وبعدها علي طول عملت أغنية للشرطة وحلم عمري أنه كان يلحن لي أغنية رومانسية”.

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