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مشاهير العرب - أحمد سعد يعود لنشاطه الفني بعمل جديد في هذا الموعد| خاص - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يعود لنشاطه الفني بعمل جديد في هذا الموعد| خاص - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يعود لنشاطه الفني بعمل جديد في هذا الموعد| خاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - تصدر الفنان أحمد سعد المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد اعتذاره عن حفله في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، نتيجة تعرضه لأزمة صحية أثرت على الفك، وخضوعه لعملية جراحية، مما أثر على نشاطه الفني.

وفي هذا السياق، كشف مدير أعماله، أندور داوود، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن احمد سعد بعد العملية بحالة صحية جديدة، ويعود لنشاطه الفني قريبا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتسجيل أغنية جديدة، غدا الأحد 27 أكتوبر.

وأوضح داوود، أن المطرب أحمد سعد سيعود أقوى من الأول، مردفا: «عندنا حفلات كتير، ولايفات الفترة الجاية، وأول حفلة هيرجع بيها في 3 نوفمبر القادم».

أحمد سعد

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وفي وقت سابق، قال الطبيب المعالج، إن أحمد سعد، سيتمكن من العودة إلى الغناء، مضيفًا: «هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء، والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة، وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي».

وتابع: «الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة، وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة، ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم».

احمد سعد

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وكان أحمد سعد، أثار قلق جمهوره بعد كشفه خلال الساعات الماضية، عن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد، داخل أحد المستشفيات، عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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