الفنون التشكيلية: إيمان أسامة قوميسيرًا للدورة الـ 45 للمعرض العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن اختيار الفنانة الدكتورة إيمان أسامة قوميسيرًا عامًا للدورة الخامسة والأربعين من المعرض العام، الحدث الأهم للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا، كما كشف القطاع عن موعد فتح باب التقديم وطرح استمارة المشاركة، ليكون 30 أكتوبر الجاري، على أن تكون متضمنة شروط ومعايير وتوقيتات الدورة المرتقبة على الموقع الرسمي للقطاع.

الفنانة إيمان أسامة

إيمان أسامة هي فنانة مصرية مواليد 1976، وأستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورئيس "قسم الجرافيك وفنون الميديا" السابق بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

وهي كذلك عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، شاركت في الحركة الفنية المصرية منذ عام 1997م، وأقامت 8 معارض خاصة، وشاركت بأعمالها من خلال فن الحفر والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ وكتاب الفنان في العديد من المعارض المحلية والدولية، نحو 120 معرض محلي، كما شاركت في معارض وبيناليات وتريناليات وملتقيات دولية نحو 80 معرض بمصر والخارج.

شاركت في عدد من لجان التحكيم الفنية مثل لجنة صالون الشباب في دورته 23 والدورة 31، وكذلك لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية، ومسابقة المبدع الصغير في دورتيه الأولى والثانية بوزارة الثقافة، وعضو لجنة تقييم وتوثيق أعمال متحف الفن المصري الحديث، كما قامت بتنظيم عدد من المعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية منها على سبيل المثال معرض "ميلاد جديد" بمتحف محمود سعيد بالأسكندرية، ومعرض خاص بمسابقة بينالي بولندا لفن الحفر للشباب بمتحف محمود مختار.

وأقامت إيمان العديد من الورش الفنية المتخصصة للفنانين والأطفال والشباب بمصر وأسبانيا ورومانيا والأردن. لها عدد من المقتنيات بمصر وخارجها، ومقتنيات في متحف الفن المصري الحديث، ومتاحف كليات الفنون الجميلة بالقاهرة والمنيا والأقصر ومتاحف أكاديمية وخاصة بالخارج، وحصلت على جائزة أفضل بحث علمي بجامعة حلوان 2014م. كما حصلت على جوائز وشهادات تقدير وميداليات عديدة منها جائزة أدب الطفل 2005م، وجائزة صالون الشباب في الرسم 2007م.

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