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القبض علي مصطفي شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

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القبض علي مصطفي شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

القبض علي مصطفي شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - تشهد احداث مسلسل حكيم باشا الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، محاولة القبض عليه من قبل رجال الشرطة، بعد تدبير مكيدة له من قبل أحد أعادئه في العمل، بسبب تجارة الآثار.

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

 

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليًّا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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