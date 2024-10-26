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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد بعد العملية الجراحية «خاص» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد بعد العملية الجراحية «خاص» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد بعد العملية الجراحية «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - تعرض الفنان أحمد سعد لوعكة صحية مزمنة بالفك أثرت على حالته ونشاطه الفني خلال الفترة الأخيرة، والتي نتج عنها اعتذاره عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

وطمأن أندرو داوود، مدير أعمال أحمد سعد، الجمهور، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، على حالته الصحية، قائلا: «أحمد سعد حالته كويسة جدا بعد إجراء العملية الجراحية في الفك، وابتدى يأكل ويشرب ويرجع لحياته الطبيعية بعد وعكة صعبة جدا، وقريب جدا هيرجع لنشاطه الفني في الفترة المقبلة، وهيسجل أغاني جديدة للجمهور».

المطرب احمد سعد

العملية الجراحية لـ أحمد سعد

وجاء أحدث ظهور للفنان أحمد سعد، بعد إجرائه العملية الجراحية، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشر صورة له رفقة أحمد طارق المنتج الموسيقي، وعلق عليها قائلا: «في حاجات في العمر بتحصل مرة واحدة، أحمد طارق يحيى صاحبي وأخويا».

المطرب احمد سعد

وفي وقت سابق، كشف الطبيب المعالج لـ أحمد سعد عن تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، قائلا: «بطمن الجمهور العملية تمت بنجاح الحمد لله، أحمد سعد بيعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكنا محتاجين نعمل نوع معين من الزراعة، دي عملية حساسة بتتعمل ببنج كلي وبتحتاج فريق قوي من أساتذة الجراحة متخصص في نوع العمليات ده لأنه دقيق».

وأكد الطبيب المعالج، أن أحمد سعد سيتمكن من العودة إلى الغناء، موضحا: «هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء، والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي».

وتابع: «الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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