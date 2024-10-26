محمد شبانة يقدم " حليم السر " لكشف أسرار فى حياة العندليب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - بدأ محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ" التحضير لبرنامج جديد يحمل اسم “حليم السر”، يتحدث خلاله عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة بحياة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.

برنامج حليم السر

وكشف محمد شبانة في تصريحات خاصة لكلمتك أنه منذ فترة طويلة كانت تطارده فكرة عمل برنامج عن عمه عبد الحليم حافظ، لكن كان يؤجل الفكرة لوقت لاحق، إلا أنه بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات الجادة لإنجاز هذا العمل، الذي سوف يحمل العديد من المفاجآت لكل محبي العندليب الأسمر

عبد الحليم حافظ

وأضاف شبانة أن الدافع وراء عمله لهذا البرنامج، هو توفير المعلومات الصحيحة والوافية عن حياة عبد الحليم حافظ، خاصة أن هناك الكثير من الأخبار والشائعات التي طالته، والتي روج لها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح شبانة أن لديه الكثير من الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات الخاصة للفنان عبد الحليم حافظ والتي لم تنشر من قبل، وسوف يتم الاستعانة بها في هذا البرنامج، الذي من المتوقع أن يخرج للنور بداية العام الجديد 2025

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