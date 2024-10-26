مشاهير العرب - «أغاني اتربينا عليها».. صابر الرباعي يعلق على نجاح حفل «ليلة عبد الوهاب» بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - حقق حفل «ليلة عبد الوهاب»، الذي أقيم أمس الجمعة، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومن جانبه أعرب الفنان صابر الرباعي، خلال لقاء تلفزيوني عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم الموسيقار محمد عبد الوهاب، بالسعودية، قائلا: «أجواء الحفل كانت ممتعة في المملكة والرياض، وأيضا المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بالسعودية بعتبرها من الحفلات المميزة في مسيرتي الفنية».

وأشار الرباعي، إلى ضرورة تعريف الأجيال الحالية بمطربي الزمن الجميل قائلا: «الأجيال اللي جايه لازم تعرف الأغاني التي تربينا عليها، وكانت بمثابة دروس في حياتنا، دلوقتي إحنا بفضل موسم الرياض وبفضل أفكار المستشار تركي آل الشيخ قدرنا نعمل مجلات من الفن والموسيقى الرقية، والنهارده أسعفني الحظ إني أغنيها في الأرض الطاهرة المملكة العربية السعودية، هذا شيء يسعدني ويعطينا القدرة على العطاء طوال ما فينا نفس».

وشارك صابر الرباعي في إحياء حفل «ليلة عبد الوهاب»، 4 نجوم الطرب وهم: ماجد المهندس، مي فاروق، محمد ثروت، نور مهنا، وقدموا خلال الحفل باقة من أشهر وأجمل أغاني عبد الوهاب.

ويذكر أن الفنان صابر الرباعي هو من افتتح حفل «ليلة عبد الوهاب» المقامة ضمن حفلات موسم الرياض بأغنية «كل ده كان ليه» للراحل محمد عبد الوهاب.

آخر أعمال صابر الرباعي

طرح الفنان صابر الرباعي مؤخر أغنية الباشا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وحققت الأغنية نجاح كبير.

كلمات أغنية الباشا

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«الباشا أبو ورده في خده بيمسي على الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود».