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مشاهير العرب - مفاجأة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لمتسابقي «كاستنج»| فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مفاجأة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لمتسابقي «كاستنج»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفاجأة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لمتسابقي «كاستنج»| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - حل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضيفا على برنامج «كاستنج»، تقديم المخرج عمرو سلامة، الذي يذاع عبر شاشة dmc، خلال الساعات القليلة الماضية، والذي كشف خلالها عن الكثير من المفاجآت للمتسابقين.

وقال الفقي، إنه سعيد بتجربة برنامج «كاستنج»، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الأخرين من أكثر الأشياء التي تسعده.

وأضاف: «إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم، مضيفا: حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل

وفي وقت سابق، أعرب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادته بالمواهب المشاركة في تجربة برنامج كاستنج، اليوم السبت، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الطاقات والمواهب.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيسبوك»: «طول عمري أنبهر بالطاقات الإبداعية والكنوز الفنية في المسرح المصري، والمسرح هو مكان بلجأ له على طول كمخرج كمصدر للإلهام وعلشان ألاقي مواهب لأعمالي، وفي ممثلين كثير اشتغلت معاهم وكانت أول أعمالهم السينمائية، وكنت عرفتهم عن طريق المسرح».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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