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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي الحلقة 2 «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي الحلقة 2 «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي الحلقة 2 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - مسلسل 6 شهور.. نال مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي، اهتمام قطاع كبير من الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى منه، لذا ارتفعت مؤشرات البحث حول موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور، المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور، نستعرض لكم في التقرير التالي مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي.

مسلسل 6 شهور نور النبوي

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 2

ومن المقرر، عرض الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، عبر منصة watch it الرقمية، في تمام الساعة الـ 11 مساء، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المثيرة خلال رحلة بحث مراد عن وظيفة.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

أبطال مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنها: الفنانة الشابة نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وباقة من الفنانين،

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور

ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

watch it تروج لمسلسل 6 شهور

وقبل عرض مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، روجت شركة «watch it» للمسلسل من خلال نشر فيديو ترويجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «استعدوا عشان باقي أيام وهنبدأ المنافسة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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