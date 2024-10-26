مشاهير العرب - المطرب طارق فؤاد في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - يحل الفنان طارق فؤاد، ضيفا على برنامج «كلام الناس»، تقديم الإعلامية ياسمين عز، على شاشة mbc مصر، اليوم السبت، حيث يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار المثيرة في مسيرته الفنية والشخصية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، أعلنت عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة طارق فؤاد مع ياسمين عز، قائلة: «المطرب طارق فؤاد، وأسرار وقصص وتفاصيل يحكيها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية، الليلة في ضيافة ياسمين عز، وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساء على mbc مصر».

من هو المطرب طارق فؤاد؟

- المطرب طارق فؤاد، ولد 6 ديسمبر 1960 في القاهرة، وتمتع منذ صغره بحنجرة قوية دفعته بطبيعة الحال إلى الغناء.

- انضم طارق فؤاد في عمر الـ 22 إلى الطريقة الشاذلية، وأصبح منشدًا في الحضرة بعد أن تعلم على يد الحاج عطية شرارة، وعلى الجانب الآخر دخل في السوق الغنائي.

- من ضمن أغانيه: «لازم نخاف» عام 1993، و«كان نفسنا» في 1995، وظهر في الفيديو كليب الخاص بها الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي في الـ 13 من عمرها.

نصائح ياسمين عز للسيدات

وفي وقت سابق، افتتحت ياسمين عز، حلقتها الجديدة من برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم، بتقديم نصائح للزوجة، للتعامل مع زوجها يوم الإجازة.

وقالت ياسمين عز، للزوجات: «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو أنتي أم كلثوم».

ووجهت ياسمين عز، حديثها، للفتيات المخطوبات، قائلة: «خليكي طبيعية، دور الراجل إنه يبادر ويجيبلك هدية، هو ما جابش الديب من ديله».