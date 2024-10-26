الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - المطرب طارق فؤاد في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - المطرب طارق فؤاد في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المطرب طارق فؤاد في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - يحل الفنان طارق فؤاد، ضيفا على برنامج «كلام الناس»، تقديم الإعلامية ياسمين عز، على شاشة mbc مصر، اليوم السبت، حيث يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار المثيرة في مسيرته الفنية والشخصية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، أعلنت عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة طارق فؤاد مع ياسمين عز، قائلة: «المطرب طارق فؤاد، وأسرار وقصص وتفاصيل يحكيها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية، الليلة في ضيافة ياسمين عز، وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساء على mbc مصر».

من هو المطرب طارق فؤاد؟

- المطرب طارق فؤاد، ولد 6 ديسمبر 1960 في القاهرة، وتمتع منذ صغره بحنجرة قوية دفعته بطبيعة الحال إلى الغناء.

- انضم طارق فؤاد في عمر الـ 22 إلى الطريقة الشاذلية، وأصبح منشدًا في الحضرة بعد أن تعلم على يد الحاج عطية شرارة، وعلى الجانب الآخر دخل في السوق الغنائي.

- من ضمن أغانيه: «لازم نخاف» عام 1993، و«كان نفسنا» في 1995، وظهر في الفيديو كليب الخاص بها الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي في الـ 13 من عمرها.

نصائح ياسمين عز للسيدات

وفي وقت سابق، افتتحت ياسمين عز، حلقتها الجديدة من برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم، بتقديم نصائح للزوجة، للتعامل مع زوجها يوم الإجازة.

وقالت ياسمين عز، للزوجات: «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو أنتي أم كلثوم».

ووجهت ياسمين عز، حديثها، للفتيات المخطوبات، قائلة: «خليكي طبيعية، دور الراجل إنه يبادر ويجيبلك هدية، هو ما جابش الديب من ديله».

«بتجيبي كلامك وآرائك دي منين».. خالد الصاوي يعلق على تصريحات ياسمين عز

ياسمين عز تصدم النساء: «اعملي إيدك طفاية لجوزك» (فيديو)

«الكلبة كيم وعلاقته بزوجته».. أبرز تصريحات خالد الصاوي مع ياسمين عز

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مسلسل رقم سري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق