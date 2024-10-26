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نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024 ومفيش جزئية في السينما مش ممثلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024 ومفيش جزئية في السينما مش ممثلة (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024 ومفيش جزئية في السينما مش ممثلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال عن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تقام خلال الفترة الحالية بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، بحضور وزخم فني وإعلامي كبير للغاية. 

نجيب ساويرس: بنطور دايما في مهرجان الجونة وقربنا نوصل للأمثل

وقال المهندس نجيب ساويرس في تصريحات على هامش جولته التفقدية لفعاليات المهرجان: "حلمي عن المهرجان تحقق في هذه الدورة.. لأن مبقاش في أي جزئية في صناعة السينما مش ممثلة هنا وبنشوفنا. بنطور دايما في المهرجان وقربنا نوصل للأمثل". 

وعن مزاحه الدائم مع شقيقه المهندس سميح ساويرس في مختلف الفعاليات قال: "بنكش سميح ٢٤ ساعة". 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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