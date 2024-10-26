في عيد ميلاده، هاني رمزي الراجل الغامض بسلامته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - هاني رمزي "السيد أبو العربي" الذى سافر أمستردام ليعود مدرسًا في " صعيدي في الجامعة الأمريكية" ولكن "الحب الأول" جعله "أشيلك واد في روكسي" ليتزوج " بقرار جمهوري".

ولد هاني رمزي، في مدينة الإسكندرية، مسقط رأس والدته، في مثل هذا اليوم العام 1964، بينما عاش طفولته ودراسته في بني مزار بمحافظة المنيا، وسط أجواء عائلية متماسكة، وكان للدعم الأسري دور كبير في صياغة شخصيته الفنية فيما بعد، ويحتفل اليوم الفنان هاني رمزي بعيد ميلاده الـ60.

بدأ هاني رمزي مشواره الفني من خلال مشاركته في مسرحية "أنا عايزة مليونير" من تأليف أحمد الإبياري، وجاء ترشيحه في العمل من قبل الفنان الراحل وحيد سيف.



أعمال هاني رمزي..

قدم هاني رمزي للسينما ما يقرب من 35 عملًا سينمائيًا منها " ، توم وجيمي، غبي منه فيه، صعيدي في الجامعة الأمريكية، الرجل الغامض بسلامته، نمس بوند، جوزا بقرار جمهوري".

كما شارك في بطولة 55 مسلسلا أبرزها: رحلة فطوطة السحري، دعوة للحياة، بنات زينب، غريب، مبروك ألف مبروك، السوق، غاضبون وغاضبات، السحت، وحوش أليفة، بوابة الحلواني الجزء الثاني، في بيتنا رجل، حكايات مجنونة، الرجل والليل، هوانم جاردن سيتي الجزء الأول، عوضين وإمبراطورية عين، بوابة الحلواني الجزء الثالث، اللص الذي أحبه.

برامج هاني رمزي

إلى جانب التمثيل، أبدع هاني رمزي، في مجال تقديم البرامج، حيث قدم برنامج “لقاء مستحيل” في 2010، واستضاف فيه شخصيات سياسية وفنية بلمسة كوميدية، وبرنامج "الليلة مع هاني" في 2012، ما ساهم في إبراز شخصيته المرحة على الشاشة وتواصله الفعال مع الجمهور.

ويواصل الفنان هاني رمزي حاليًا تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم " بدون مقابل"، الذي من المفترض أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

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