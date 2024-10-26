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بـ 300 ألف جنيه، المخفي يتصدر إيرادات السينما أمس - أخبار كلمتك

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بـ 300 ألف جنيه، المخفي يتصدر إيرادات السينما أمس - أخبار كلمتك

بـ 300 ألف جنيه، المخفي يتصدر إيرادات السينما أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - استطاع فيلم المخفي احتلال صدارة إيرادات الأفلام أمس الجمعة، محققًا ما يقرب من 300 ألف جنيه.

 

أحداث فيلم المخفي

 وتدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

 جدير بالذكر أن فيلم المخفي يتضمن نخبة من النجوم وهم  عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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