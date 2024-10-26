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موعد عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 - أخبار كلمتك

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موعد عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 - أخبار كلمتك

موعد عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:36 مساءً - حقق الموسم الأول من المسلسل السعودي بنات الثانوي نجاحا وقت عرضه، ونظرا لهذا النجاح قرر صناع العمل إنتاج جزءا جديدا.

موعد عرض مسلسل بنات الثانوي 2

ومن المقرر بدء عرض مسلسل بنات الثانوي 2 يوم ٣ نوفمبر على منصة شاهد، ويحمل الموسم الثاني من المسلسل العديد من المفاجآت أبرزها ظهور شخصية طالبة جديدة.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد. 

والعمل من بطولة هيلدا ياسين، وامنة الزهراني، ومديحة أحمد، وميرال، ونورا ياسين، وهو من إخراج رشا شربتجي.


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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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