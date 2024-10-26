مشاهير العرب - 28 نوفمبر المقبل.. تفاصيل حفل أصالة في الكويت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - تستعد الفنانة أصالة نصري لـ لقاء الجمهور الكويتي في نوفمبر المقبل من خلال حفل غنائي كبير، من المفترض أن تقدم خلاله باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أصالة، في أرينا الكويت، كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل الحفل، مشيرةً إلى موعده وتفاصيله، المقرر أن يكون في 28 نوفمبر المقبل، بحضور الجمهور الكويتي والعربي.

كما كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفل أصالة في الكويت، تبدأ من 120 دينار كويتي الفئة الأولى، والثانية تصل إلى 100 دينار كويتي، والثالثة 80 دينار كويتي، والرابعة 70، حتى تصل إلى 40 دينار كويتي الحد الأدني.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أصالة طرحها لأغنية بعض الأحيان عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

وتتضمن كلمات أغنية بعض الأحيان لـ أصالة الآتي: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع و الاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».