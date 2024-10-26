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نجيب وسميح ساويرس يتفقدان فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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نجيب وسميح ساويرس يتفقدان فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

نجيب وسميح ساويرس يتفقدان فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - تفقد رجلا الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، منذ قليل، منطقة بلازا الجونة التي تستضيف فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي الموافق 24 أكتوبر الجاري.  

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وشهد الجولة عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور وتغطية إعلامية وصحفية كبيرة للجولة.  

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الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم. 

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ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلمًا روائيًا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.  

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الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 

ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.    

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كما يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci  فيبرسي من مهرجان “كان”.  

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وتعرض أيضا أفلام  (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس جلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي.   

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وأيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونجفان يانج، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".  

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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