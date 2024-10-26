مشاهير العرب - وفاة والد الفنان أحمد طارق.. وهذا موعد صلاة الجنازة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - أعلن الفنان أحمد طارق، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفاة والده، اليوم السبت 26 أكتوبر، مشيرا إلى موعد الجنازة.

وكتب أحمد طارق عبر حسابه على «إنستجرام»، معلنا عن وفاته، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر».

وأضاف طارق: «سيواري جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.. اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.. نسألكم الدعاء».

آخر أعمال أحمد طارق

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد طارق مشاركته في مسلسل البحث عن علا 2 الذي عرض مؤخرا بالتعاون مع منصة نتفلكس، ودارت أحداث الموسم الثاني من «البحث عن علا 2 حول رحلة علا في محاولتها لتفهم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام، ففي ظل تأرجح عملها الذى على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم"، لمنح الحب فرصة أخرى.

أبطال مسلسل «البحث عن علا 2

ويشارك في بطولة مسلسل «البحث عن علا 2 كل من: هند صبري، وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وطارق الإبياري، وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد، تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.