لماذا رفض محمد خان استكمال ميرفت أمين تصوير فيلم ضربة شمس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل محمد خان، صاحب سينما الواقعية. كان له عالمه الخاص في كل الأعمال التي قدمها، فيعد واحدًا من أهم المخرجين فى السينما المصرية.

وهناك مواقف وقصص كثيرة في حياة الراحل محمد خان لا يعرفها البعض، ومن ضمنها قصة الاستغناء عن الفنانة ميرفت أمين في فيلم "ضربة شمس" مع الفنان الراحل نور الشريف.

فيلم ضربة شمس لـ نور الشريف

فبعد أن قامت ميرفت أمين بتصوير ما يزيد عن 4 أيام في أحداث فيلم "ضربة شمس" وكانت ستقدم نفس الشخصية التي لعبتها الفنانة "نورا"، كان هناك مشهد عبارة عن ظهور "نور الشريف، وميرفت أمين" في منطقة شعبية، واعترضت ميرفت أمين على تصوير هذا المشهد.



وطلبت من مخرج العمل محمد خان تغير المشهد أو تصويريه في منطقة غير مزدحمة بالجمهور خوفًا من "التحرش"، وما كان من خان بمحاولة إقناعها أن المشهد ليس به أى شيء، ولم تتعرض لأي شيء يغضبها، ولكنها رفضت.





وعلى الفور استغنى خان عن ميرفت أمين، وطلب من الفنانة "نورا" أن تقوم بتقديم الدور، وقام بتصوير المشاهد من البداية، وخرج فيلم "ضربة شمس للجمهور، وحصل على إشادات عديدة من النقاد والجمهور وقتها.

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